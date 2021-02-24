Rusya'da vaka sayısı bugün de 12 binin altında

Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı iki gündür 12 binin altında seyrediyor. Gün içinde 11 bin 749 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadarki vaka sayısı 4 milyon 200 bin 902 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya’da gün içinde vaka sayısı 11 bin 749 artarak 4 milyon 200 bin 902’ye yükseldi.

Başkent Moskova’da 1417, St. Petersburg’da 909, Moskova bölgesinde 695 yeni vaka görüldü.

Gün içinde 383 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 218 kişi iyileşti.

Şimdiye kadar meydana gelen can kaybı sayısı 84 bin 430, iyileşen hasta sayısı 3 milyon 751 bin 562 oldu.