Lavrov: ABD'nin yurtdışındaki nükleer tesisleri imha edilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin yurtdışında sahip olduğu, nükleer silahların hızlı konuşlandırılabildiği tesislerinin imha edilmesi gerektiğini belirterek Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'yla çelişen eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Cenevre Silahsızlanma Konferansı'nda bir konuşma yapan Lavrov, ABD'nin yurtdışında bulunan nükleer tesislerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na ters düşen NATO'nun 'ortak nükleer misyonlarının' korunmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Washington'un nükleer silahları ABD topraklarına döndürülmeli, nükleer silahların konuşlandırıldığı tesisler de imha edilmeli" dedi.

Rusya'nın 'nükleer savaşın kazananı olmayacağı ve asla böyle bir savaşa girilmemesi gerektiği' görüşünü savunduğunu kaydeden Lavrov, ABD ve nükleer silah sahibi tüm ülkeleri bu ilkeye bağlılıklarını doğrulamaya çağırdı.

'Uzayda silahlanma yarışı tehdidi giderek artıyor'

Bu arada Lavrov, uzayda silahlanma yarışı tehdidinin giderek arttığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "ABD ve müttefikleri, saldırılar dahil askeri faaliyetler yürütmek için yakın uzayı kullanma ve oraya vurucu silah sistemleri konuşlandırma politikasını uygulamaya başladı. Rusya, uzayın ayrım olmadan kullanılması ve uzayda barışçıl amaçlı keşifler yapılması konusundaki yükümlülüklerine bağlılığını koruyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Aralık 2020 tarihindeki yıllık basın toplantısında halihazırda bir silahlanma yarışı olduğunu söylemiş ve bunun ABD'nin füze savunma anlaşmalarından çıkmasının ardından başladığını vurgulamıştı.