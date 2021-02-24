Mısır, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil eden 35. ülke oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in yaptığı açıklamada, Mısır İlaç Kurumu’nun (EDA) Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını tescil ettiğini belirtti.

Dmitriyev, “Mısır, Ortadoğu'nun en büyük nüfusa sahip olan ülkesidir, bu nedenle Sputnik V'yi ulusal aşı portföyüne dahil etme kararı, aşının güvenliği ve etkinliğine olan güveni ortaya koyuyor” diye konuştu.

Mısır İlaç Kurumu'nun (EDA) Sputnik V aşısını Mısır’da kullanılmak üzere hızlandırılmış prosedür çerçevesinde tescil ettiği ifade edildi.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet, 2 Şubat’ta Sputnik V’nin ciddi yan etkilerinin görülmediğini ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulandı.