Rusya, Twitter’dan 'NATO'ya karşı inancı zedeleme' hesap kapatmalarıyla ilgili açıklama talep etti

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya bağlantılı olduğu gerekçesiyle 100 hesabın kapatıldığını açıklayan Twitter’dan söz konusu hesapların listesini sunmasını ve kapatmanın nedenlerini açıklamasını talep etti.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, Twitter yönetiminden engellenen hesapların listesini sağlamasının ve kısıtlamanın gerekçelerinin kontrol edilebilmesi için engelleme nedenlerini açıklamasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, “24 Şubat tarihinde Roskomnadzor, Twitter, Inc. yönetimine, erişimin kısıtlandığı kaynakların listesini sağlamasının yanı sıra söz konusu hesapların engelleme nedenlerini açıklamasını talep eden bir mektup gönderdi” ifadelerine yer verildi

Rus denetleme kurumu, Twitter’dan ayrıca ‘engellenen hesapların Rus devlet makamlarıyla bağlantılarının teyit edilmesini’ de talep etti.

Twitter daha önce 'Rusya propagandası yaptıkları’ ve 'NATO’nun istikrarına inancı baltaladıkları', ayrıca ‘ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) karşı eylemleri gerçekleştirdikleri’ iddiasıyla 100 hesabın tespit edilerek kapatıldığını duyurmuştu.