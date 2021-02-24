Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Biden'ın açıklamaları Rusya-ABD işbirliğinin geleceğine ilişkin endişe yaratıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya hakkında yaptığı açıklamaların Moskova-Washington işbirliğinin geleceğiyle ilgili endişeye yol açtığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Rusya’nın ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki Transatlantik birliğine zarar vermek istediğini belirterek, ABD’nin Avrupalı ortaklarına ‘Rusya tehdidi’ bağlamında AB ve NATO içindeki birliğe sahip çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

Basın toplantısı sırasında Biden'ın sözleriyle ilgili sorular karşısında Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, "Biden'ın açıklamaları, ABD'yle fiiliyatta nasıl işbirliği yapacağımız konusunda elbette endişe yaratıyor" yanıtını verdi.

'Washington'un mantığı Rusya'yı düşman olarak görüyor'

Rusya'yı dizginleme mantığının hala daha geçerliliğini korumasının en önemli sorun olduğunun ve bu mantığın Rusya'yı düşman ve tehdit olarak gördüğünün altını çizen Polyanskiy, Biden yönetiminin tutumu bu şekildeyken Rusya'yla işbirliğinin değişeceğini tahayyül etmenin zor olduğunu vurguladı.

'Stratejik istikrar konularını ciddi şekilde konuşmaya hazırız'

Bu arada Polyanskiy, Rusya'nın Biden yönetimiyle stratejik istikrar konularını ciddi şekilde istişare etmeye hazır olduğunu söyledi.

Polyanskiy, "İşbirliğine hazırız. Birlikte yapabileceğimiz çok şey var, özellikle de stratejik istikrar alanında. Bu konuda ciddi, yapıcı görüşmelere hazırız. Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması, bunun için iyi bir zemin oluşturuyor" diye konuştu.