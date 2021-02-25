Lavrov: Batılı ülkeler pandemi sürecinde egoist tutum sergiliyor

Koronavirüs pandemisinin ve pandemi nedeniyle küresel ekonomide görülen çöküşün çabaların birleştirilmesini gerektirdiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin bu durumu görmezden gelerek gayri meşru şantaj ve baskı metotlarını kullanmaya, egoist tutum sergilemeye devam ettiğini belirtti.

Sergey Lavrov, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cenevre Silahsızlanma Konferansı'ndaki konuşmasında Batılı ülkelerin pandemi sürecinde işbirliğinden kaçınmasını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Kovid-19, ülkelerin sosyo-ekonomik temellerine ve vatandaşların belirli haklarına önemli bir darbe vurdu. En önemli şey olan yaşama hakkı tehdit altında kaldı. Pandemi sonucunda küresel ekonomideki çöküş, işsizliğin ciddi oranda artmasına yol açtı, sosyal güvensizliği tırmandırdı. Bazı ülke ve bölgelerin gelişimindeki eşitsizlik artıyor" dedi.

Tüm dünyanın bu tür sorunların çözümüne odaklanması, çözüm yollarının birlikte aranması ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin potansiyelinin kullanılması gerektiğini kaydeden Lavrov, "Maalesef, pandemiye ve açıkça görülen çabaları birleştirme ihtiyacına rağmen bazı Batılı meslektaşlarımız egoist tutumlarını gözden geçirme, güce dayalı yaklaşımlardan, gayri meşru şantaj ve baskı metotlarından vazgeçme niyetinde değil" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterliği ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin gıda, ilaç ve virüsle mücadele ekipmanı tedarikini, ilgili finansal işlemlerin gerçekleştirilmesini kısıtlayan yaptırımların iptal edilmesi yönündeki çağrılarının dikkate alınmadığına dikkat çeken Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlardan ve diğer engellerden muaf 'yeşil koridorlar' oluşturma önerisinin de görmezden gelindiğini belirtti.

Lavrov, "Batılı ülkeler, insan haklarının kullanılması önündeki hukuk dışı kısıtlamaların ölümcül etkisine göz yummaya bilinçli olarak devam ediyor. Burada sadece beşeri konuların politize edildiğini değil, pandeminin istenmeyen hükümetleri cezalandırmak için kullanıldığını da görüyoruz" diye konuştu.

'Sosyal ağlar için ulusal ve uluslararası düzeyde kurallar geliştirilmeli'

Lavrov'un konuşmasında değindiği bir diğer konu, sosyal medya şirketlerinin etkisi oldu.

"Kullanıcıların içeriklerini kendi takdirine bağlı olarak yasaklayarak veya sansürleyerek kamuoyunu açıkça manipüle eden sosyal ağ platformlarının şeffaf olmayan politikaları giderek daha fazla endişeye yol açıyor" diyen Rusya Dışişleri Bakanı, bu tür suistimalleri önlemek için sosyal ağları ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlemeye ilişkin kurallar geliştirmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

1/2💬@mfa_russia #Lavrov: Kullanıcıların içeriklerini kendi takdirine bağlı olarak yasaklayarak veya sansürleyerek kamuoyunu açıkça manipüle eden sosyal ağ platformlarının şeffaf olmayan politikaları giderek daha fazla endişeye yol açmaktadır. https://t.co/Wta9fHw2SL pic.twitter.com/vdIgISsNDD — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 24, 2021

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