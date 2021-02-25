National Interest: Kuzey Akım-2’nin tamamlanması Putin’in yeni bir zaferi demek

The National Interest'te (NI) yayınlanan makalenin yazarları, Kuzey Akım-2 projesinin ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilere uzun vadede zarar vereceğini belirterek, “Rusya halihazırda Avrupa doğalgaz pazarının yaklaşık yüzde kırkını kontrol ediyor ve projenin tamamlanmasıyla bu payını daha da artıracak” ifadelerini kullandı.

Rus tarafının, enerji kaynaklarını siyasi bir silah olarak gördüğünü ileri süren makalenin yazarları, Moskova ile işbirliği yapan bazı Avrupa ülkelerinin ‘Batı ittifaklarına katılma’ hedef ve özlemlerinden vazgeçmek zorunda kalacaklarına vurgu yaparak, Kuzey Akım-2’nin AB’nin enerji çeşitliliği ve enerji güvenliği için aşılmaz bir engel olduğunu iddia etti.

Makalenin sonunda, okuyuculara, ‘projeye yönelik ABD yaptırımlarının yanlışlığını tartışmak yerine, kilit AB üyelerinin neden Rusya ekonomisini desteklemek istediklerini kendilerine sormaları’ tavsiye edildi.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.