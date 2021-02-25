Rusya Dışişleri’nden tüm işlemlerde doların rolünün azaltılması çağrısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Blomberg’e verdiği röportajda, Rusya’nın tüm işlemlerde doların rolünü azaltması ve kendisini düşmanlıkların kaynağı haline gelen Amerikan ekonomik sisteminden uzaklaştırması gerektiğini belirtti.

Ryabkov, “Kendimizi, sürekli düşmanlıkların zehirli kaynağı haline gelen ABD'nin finansal ve ekonomik sistemine olan bağımlılıktan korumamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde gerginliğin giderek arttığına vurgu yapan Ryabkov, “Güven eksikliği bir yana, karşılıklı düşmanlık anlamında bile hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Duygular dizginlenemiyor, çok uzun bir süre daha iyileşme görmeyeceğiz” dedi.

Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın dostça olmayan adımlarına birkaç hafta içinde yanıt vermeyi planladığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırım uygulamak için her zaman bir neden bulabileceğini belirtmiş ve yaptırım için bir ‘sebebe’ ihtiyacı olmadığını, her zaman bir tane bulduğunu ifade etmişti.