ATOR: Ocak ayında Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke Rusya

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2021 başında Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya'nın birinci olduğunu açıkladı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ocak 2021 yılına ait turist verilerini paylaşan ATOR, Türkiye'yi en fazla Rusyalı turistlerin ziyaret ettiğini belirtti.

ATOR'un açıklamasına göre ocakta Rusya'dan Türkiye'ye 89 bin 400'den fazla olan turist gitti. Bu rakam, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 31,5 daha düşük.

Bu arada Rusya'nın Türkiye'deki toplam yabancı turist sayısındaki payı bir yıl önce yüzde 7 iken bu yıl yüzde 17 oldu.

Türkiye Otelciler Derneği'ne (TÜROB) göre, Türkiye'de bu yılın ilk ayında otellerin ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalarak yüzde 29'a geriledi.