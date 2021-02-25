Putin ve Paşinyan telefonda Ermenistan’daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ermenistan’daki durumu görüştüğü belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla aradığını belirterek, “Ermenistan’daki durum değerlendirildi. Putin, Ermenistan’da düzen ve sükunetten, mevcut durumun kanun çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana konuştu” diye konuştu.

Peskov, “Rusya Devlet Başkanı ayrıca tüm tarafları itidale çağırdı” diye ekledi.