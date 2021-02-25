Rusya Savunma Bakanlığı'dan 'Ermenistan' açıklaması: Dağlık Karabağ'da İskender füzeleri kullanılmadı

Ermenistan'daki tartışmalara ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullanmadığını, tüm füze mühimmatının Ermeni ordusunun depolarında durduğunu belirtti.

Paşinyan'ın açıklamalarını anlamsız bulduklarını ve büyük bir şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten, "Elimizde bulunan, objektif kontrol sistemiyle de doğrulanan nesnel ve güvenilir bilgilere göre Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında bu tip füze komplekslerinin hiçbiri kullanılmadı. Tüm füze mühimmatı, Ermenistan ordusunun depolarında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, "Anlaşılan o ki, Başbakan Paşinyan'ın kafasını karıştırdılar ve bunun sonucu olarak Paşinyan, doğru olmayan bilgiler paylaştı" diye ekledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilginin sorumluluğundan kaçmak için Rus yapımı İskender füzelerinin yüzde 10 isabetli olduğunu, bazen patlayıp bazen patlamadığını, ihtiyaçları olduğu zaman işe yaramadığını öne sürmüş ve bu açıklamaların ardından Ermeni askeri yönetimiyle Paşinyan karşı karşıya gelmişti.

Ordunun yönetim kademesi Paşinyan'ın istifasını isterken Ermenistan Başbakanı istifa etmeyeceğini belirtmiş ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına karar vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararı imzalamayı reddetmişti. İktidar ve muhalefet destekçileri, başkent Erivan sokaklarında destek ve protesto gösterilerine başlamıştı.