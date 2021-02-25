Rus Dışişleri: Avrupa Birliği’nin aşağılandığına tanık oluyoruz

Mariya Zaharova, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Hep bir şekilde anlık durumları ayrıntısına kadar çözmeye çalışıyoruz. Ama ben en azından birkaç adım ileriye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Birliği’nin aşağılandığına tanık oluyoruz. Avrupa’nın büyük bir kısmı, onlara, bu ülkelerin halklarının ulusal çıkarlarına uygun olmayan çıkarları dayatanlar tarafından küçük düşürülüyor” ifadesini kullandı.

AB’nin ticaret, insani bağlar ve enerji alanında Rusya’nın aktif partneri olduğundan bu aşağılanmanın her iki tarafın yararına olmadığını kaydeden Zaharova, “Şu anda, son bir ayda yaşananlar, ki bu uluslararası ilişkilerde profesyonel olmayanların bile fark ettiği bir şey, AB’ye başta Washington olmak üzere dışarıdan dayatılan belirli bir politikayı savunanların AB’yi aşağılamasıdır” diye konuştu.