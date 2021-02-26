Kremlin: Suriye’de durumu yakından takip ediyoruz

ABD’nin Suriye-Irak sınırındaki saldırısıyla ilgili gazetecilere konuşan Peskov, “Durumu çok yakından takip etmekle birlikte, Suriyeli meslektaşlarımızla sürekli temas halindeyiz” dedi.

Zaharova: Kararlılıkla kınıyoruz

Peskov ayrıca ABD’nin Suriye’de saldırı gerçekleştirmek istediğine dair önceden Rusya’ya haber verip vermediğine ilişkin bilgileri olmadığını ekledi.Peskov, bu tür konularla ilgili temasların askerler arasında devam ettiğini ifade etti.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise saldırıyı kararlılıkla kınadıklarını belirterek, ABD’ye Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı.

Zaharova, Suriye topraklarının jeopolitik hesapların yapıldığı bir yer haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.