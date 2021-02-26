Lavrov: ABD Suriye’deki saldırısından 4-5 dakika önce Rusya’ya haber verdi

Gazetecilere konuşan Lavrov, “Ordumuza, saldırıdan 4-5 dakika önce haber verildi” ifadelerini kullandı.

Lavrov, halihazırda saldırı başlamışken bu kadar kısa süre önce bilgi verilmesinin bir manası olmadığını ifade etti.

Lavrov, ABD’nin Suriye’deki varlığını gayrimeşru olarak nitelendirerek bunun hukuka aykırı olduğunu ekledi.