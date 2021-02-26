Putin ve Kurz, Sputnik V aşısının Avusturya’ya sevkiyatı olasılığını görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin ele aldığı konular arasında Sputnik V aşısının Avusturya’ya sevkiyatı ve ortak üretimi ihtimali yer aldı.

Kremlin’in açıklamasında, Putin ve Kurz’un telefonla görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, ikili koronavirüsle mücadele ile ilgili meseleleri konuştu. Taraflar Sputnik V aşısının Avusturya’ya sevkiyatı ve ortak üretimi olasılığını ele aldı.

Bu çerçevede iki ülkenin ilgili kurumlarınca yoğun temasların gerçekleştirilmesi üzerinde anlaşıldı.

Görüşme, Avusturya tarafının girişimiyle yapıldı.