Çeçen lider Kadirov, Putin'in militanlara karşı özel operasyondaki rolünü anlattı

Kadirov’a göre, Putin, gidişatını şahsi kontrol altında tuttuğu operasyonun sonuçlarınını büyük takdirle karşıladı. Putin’e teşekkür eden Çeçeninstan lideri, "Devlet Başkanımızın önderliğinde dünya tarihinde ilk kez uluslararası terörizme ölümcül bir darbe indirilmiştir" ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile gerçekleştirilen bir toplantıda konuşan Putin, geçen aralık ayında Çeçenistan’daki son militan grubunun ortadan kaldırıldığını belirtmişti.

20 Ocak’ta Ramzan Kadirov yaptığı açıklamada Rus güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 2011'de başkent Moskova’da düzenlenen Domodedovo Havaalanı saldırısından sorumlu tutulan Çeçen militan lider Aslan Byutukayev ve beş militanın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

‘Çeçenistan'ın son emiri’ olarak adlandırılan Byutukayev, havaalanı saldırısının yanı sıra Çeçenistan'ın başkenti Grozni'deki birçok bombalı saldırının da arkasındaki isim olarak görülüyordu.