Rus senatör Cabarov: Suriye'nin elinde S-300 var, ABD dikkatli olmalı

ABD'nin Suriye'ye hava saldırısının tüm bölgede gerilime neden olabileceğini belirten Rus senatör Cabarov, Suriye'nin elinde Rusya'nın tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemleri olduğunu hatırlattı.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin Suriye'ye yönelik adımlarının büyük çatışmaya yol açabileceğini ifade ederek "Suriye, S-300 dahil modern silahlara sahip ve Amerikalılar bu tür eylemlerinde son derece dikkatli olmalı" dedi.

Halihazırda Suriye-Irak sınırında yaşanan olayın ayrıntılarının henüz bilinmediğini söyleyen Cabarov, bu nedenle sadece ön analiz yapılabileceğini belirterek "ABD’nin eylemleri çok tehlikeli görünüyor" ifadelerini kullandı.

Saldırının hedefinde İran destekli milis güçlerin olduğuna işaret eden Rus senatör, "Ama bunlar terörist değil, milis güçleri. Bombalama için hiçbir neden yok. ABD’nin Suriye’de teröristlerle mücadeleye değil çatışma ateşinin sönmemesi için onu körüklemeye ilgi duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.