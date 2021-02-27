Lavrov: Kabil’i Taliban ile temaslarımız hakkında bilgilendirdik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da tüm taraflarla görüştüklerini belirterek Taliban ile temaslar hakkında Kabil’e bilgi verildiğini belirtti.

Lavrov, Afganistanlı mevkidaşı Muhammef Hanif Atmar ile ortak basın toplantısında, “Afganistan’da tüm taraflarla, hükümetle ve Taliban ile düzenli görüşüyoruz. Bugün Kabil’deki ortaklarımıza, bu temaslar sırasında nelerin konuşulduğunu anlattık” ifadesini kullandı.

Taliban’a ‘mesajlarının’ sır oluşturmadığını kaydeden Lavrov, “Bu, karada herhangi bir gerilim tırmanmasından uzak durmak, Afgan taraflar arasında gerçekleşen doğrudan görüşmelerinde varılan anlaşmalara uymak, yeni talepler öne sürmemek. Bu aslında müzakere sürecine katılım için her iki taraf için gerekli” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, her iki tarafın BM Güvenlik Konseyi kararlarına da saygı duyması gerektiğini vurguladı.