Navalnıy geçici tutulduğu yerden 2.5 yıl hapis yatacağı cezaevine transfer edildi

Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın geçici olarak tutulduğu Moskova’daki Motrossya Tişina Cezaevi’nden 2.5 yıl hapis cezasının infaz edileceği başka bir cezaevine transfer edildiği belirtti.

Rusya Federal Cezaevi Servisi Direktörü Aleksandr Kalaşnikov, “Navalnıy, mahkeme kararıyla, şu anda bulunduğu yere transfer edildi. Her şey kanun ve yürürlükteki mevzuat çerçevesi için yapıldı” açıklamasında bulundu.

Blog yazarının hayatına ve sağlığına herhangi bir tehdidin olmadığını garanti ettiğinin altını çizen FSIN Direktörü, “Tamamen normal koşullarda tutulacak” diye ekledi.

Navalnıy’ın, isterse herhangi bir üretimde çalışabileceğini dile getiren Kalaşnikov, “Mahkemenin yönlendirdiği yerde ona yüzde 100 rejim, denetim, kontrol ve normal yaşam koşulları sağlanacak” açıklamasında bulundu.

Daha önce Navalnıy’ın avukatı Vadim Kobzev, müvekkilinin Moskova’daki ‘Matrosskaya Tişina’ Cezaevi’nden başka bir cezaevine transfer edildiğini bildirmişti.

Navalnıy’ın yolsuzluk davasından daha önce aldığı 3.5 yıl şartı hapis cezası mahkeme kararıyla gerçeğe dönüştürülmüştü. Cezanın bir yılını ev hapsinde geçirdiği için Navalnıy’ın cezaevinde geçireceği süre 2.5 yıl.