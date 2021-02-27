Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği'nden Kanada'nın Kırım'ın statüsü hakkındaki yorumlarına tepki

Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği, Kanada hükümetinin Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğini reddetmesine tepki göstererek, bunu içişlerine yönelik açık bir müdahale olarak değerlendirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, dün erken saatlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğini 'işgal' ve 'ilhak' olarak nitelendirerek, Moskova'yı kınadı.

Bakan Garneau'nun açıklamasına, Rusya'nın Ottowa Büyükelçiliği'nden tepki geldi.

Elçilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesi, uluslararası hukuka tam olarak uyum içinde Kırımlıların, kararlı bir biçimde ifade edilen iradesine ayanan apaçık bir gerçektir" denildi.

Reunification of Crimea with 🇷🇺 is an obvious fact based on overwhelmingly expressed will by the Crimeans in full compliance with int'l law.Any attempts to falsify the reality&true history,meaning Crimea as a part of Russia since 1783,are clear interference in 🇷🇺domestic affairs. — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) February 26, 2021

Açıklamada, "Kırım, 1783'ten beri Rusya'nın bir parçasıyken, bu gerçekliği ve gerçek tarihi çarpıtma girişimleri, Rusya'nın içişlerine açık bir müdahaledir" ifadelerine yer veirldi.

Kırım, 2014'te düzenlenen referandumda halkın yüzde 96.77’inin onayıyla Rusya'ya bağlanmıştı. Ukrayna, halen Kırım'ı 'Rusya işgali altındaki' kendi toprakları olarak görüyor.

Moskova ise, Kırım sakinlerinin demokratik yolla ve tamamen uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne uygun biçimde Rusya’yla birleşmeyi seçtiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Kırım konusunun tamamen kapatıldığını söylemişti.