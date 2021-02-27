Kırım: Biden, yarımadanın statüsünü değerlendirmekte aceleci davrandı

Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Çalışma Grubu yetkilisi Molohov, Başkan Joe Biden’in ABD’nin Kırım'ı asla Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağını açıklamakta aceleci davrandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliği Uluslararası Hukuk İşleri Çalışma Grubu yetkilisi Aleksandr Molohov, Başkan Joe Biden’in ABD’nin Kırım'ı asla Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağını açıklamakta aceleci davrandığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Molohov, "Yeni Amerikan Başkanı ABD'nin Kırım'ı asla Rusya’nın parçası olarak tanımayacağını ileri sürerken içimden, ‘bu tür değerlendirmeler ve açıklamalar yapmak için acele etmeyin’ diye haykırmak geliyor. Hiçbir zaman ‘asla’ deme, aksi halde daha sonra sözlerin için kızarmak ve özür dilemek zorunda kalırsın" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Kırım’ın Ukrayna olduğunu, ABD’nin yarımadanın şu anki statüsünü asla tanımayacağını ve Rusya’nın ‘saldırgan eylemlerine’ karşı Ukrayna’nın yanında olacağını açıklamıştı.

Kırım, 2014'te düzenlenen referandumda halkın yüzde 96.77’inin onayıyla Rusya'ya bağlanmıştı. Ukrayna, halen Kırım'ı 'Rusya işgali altındaki' kendi toprakları olarak görüyor.

Moskova ise, Kırım sakinlerinin demokratik yolla ve tamamen uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne uygun biçimde Rusya’yla birleşmeyi seçtiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Kırım konusunun tamamen kapatıldığını söylemişti.

Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı. Ukrayna, halen Kırım'ı 'Rusya işgali altındaki' kendi toprakları olarak görüyor.

Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını’ belirtmişti.