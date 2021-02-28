Rus Daimi Temsilci Soltanovskiy: Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkacağı iddiaları doğru değil

Rusya'nın yakında Avrupa Konseyi'nden çıkacağına dair iddiaları reddeden Rus Daimi Temsilci İvan Soltanovskiy, Moskova'nın, 25 yıldır üyesi olduğu kuruluşla ve üye ülkelerle işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi.

Soltanovskiy, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne üye oluşunun 25. yıldönümü vesilesiyle Rus basınına demeç verdi.

Daimi Temsilci, "Rusya'nın yakında Avrupa Konseyi'nden çıkacağı yönünde dayanağı olmayan söylentiler, basında düzenli olarak yer alıyor. Durumun bu şekilde körüklenmesi, yürütülen ortak çalışmaların çıkarına değil" dedi.

'Rusya, kuruluşun çalışmalarına 25 yıl boyunca katkı sundu'

Koronavirüs pandemisi nedeniyle temasların azalmasına ve 'Rusofobiklerin taleplerine' rağmen Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'in Ekim 2020'de, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Hendrik Daems'in ise Aralık 2020'de Rusya'yı ziyaret ettiğini anımsatan Soltanovskiy, "Rusya, 25 yıl boyunca kuruluşun çalışmalarına fiili katkı sundu ve özellikle pandemiyle mücadele ve aşılama alanında Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı yeni meydan okumalara yanıtlar bulunması için işbirliğini geliştirmeye hazır" diye konuştu.

Avrupa'nın karşılaştığı meydan okumaların ve tehditlerin arttığına, yeni teknolojilerin hayatı kolaylaştırdığına ancak kaçınılmaz insan hakları ihlallerine, manipülasyon girişimlerine, internet devlerinin, sağlayıcıların kısıtlamalarına yol açtığına dikkat çeken Soltanovskiy, bunlara yönelik uygun çözümlerin sadece ortak çabalarla bulunabileceğinin altını çizdi.