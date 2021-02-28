Haseke'de devriye faaliyeti gerçekleştiren Rus askeri helikopteri zorunlu iniş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Haseke kentinde devriye gezen Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Mi-35 helikopterinin teknik nedenlerden dolayı zorunlu iniş yaptığını belirtti. Helikoptere saldırı düzenlenmediği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mi-35 helikopteri, Haseke kentinin havadan devriyesi için yapılan planlı uçuş sırasında teknik nedenlerden dolayı zorunlu iniş yaptı" dendi.

Mürettebatın bildirdiğine göre helikoptere yönelik herhangi bir saldırı olmadığını kaydeden bakanlık, mürettebatın arama-kurtarma birimi tarafından hızlıca hava üssüne götürüldüğünü ve pilotların hayati tehlikesi bulunmadığını vurguladı.