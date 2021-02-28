Rusya'da 11 bin 359 yeni vaka tespit edildi, ölü sayısı 86 bini geçti

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 359 kişi daha koronavirüse yakalandı. Ölü sayısı 379 artarak 86 binin üzerine çıktı.

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 11 bin 359 oldu. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 246 bin 79'a yükseldi.

Başkent Moskova (1737), Saint Petersburg (939) ve Moskova Bölgesi (617) en fazla vaka görülen yerler oldu.

Dün 439 olarak açıklanan ölü sayısının bugün 379'a düştüğü görülürken ülkedeki toplam ölü sayısı 86 bin 122'ye ulaştı.

Hastalığı yenenlerin sayısı da 12 bin 391 artarak 3 milyon 811 bin 797 oldu.

Rusya, toplam vaka sayısı bakımından dünyada 4. sırada yer alırken, en fazla ölümün görüldüğü 9. ülke konumunda.

Rusya'da aşılama çalışmaları Aralık 2020'de başladı. Şubat sonu itibarıyla yaklaşık 4 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu.