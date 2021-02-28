Navalnıy, Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledildi

Moskova Kamu Gözetim Komisyonu Sorumlu Sekreteri Aleksey Melnikov, Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledildiğini söyledi.

Daha önce Navalnıy'ın geçici olarak tutulduğu Moskova'daki Motrossya Tişina Cezaevi'nden 2.5 yıl hapis cezasının infaz edileceği başka bir cezaevine transfer edildiği belirtilmişti.

Bugün konuya ilişkin bir açıklama yapan Melnikov, Navalnıy'ın Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine naklediğini kaydetti.

Melnikov, Navalnıy'ın önce karantinaya alınacağını, daha sonra gerekli testler ve doktor kontrollerinden geçerek koğuşa gönderileceğini ifade etti.

Navalnıy'ın yolsuzluk davasından daha önce aldığı 3.5 yıl şartı hapis cezası mahkeme kararıyla onanmıştı. Cezanın bir yılını ev hapsinde geçirdiği için Navalnıy'ın cezaevinde geçireceği süre 2.5 yıl.