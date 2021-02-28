Rus Dışişleri Avrupa Konseyi'ne Ukrayna'da Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığı hatırlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne üye oluşunun 25. yıldönümü dolayısıyla konseyin Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'e yolladığı mesajda Ukrayna ve Baltık ülkelerinde Rusça konuşan nüfusa yönelik ayrımcılığı hatırlattı.

Avrupa Konseyi’nin söz konusu ayrımcılığa uygun yanıt vermemesi nedeniyle eleştirildiği mesajda, “İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntılarından ortaya çıkan örgüt, tarihsel revizyonizmin tezahürlerine ve Nazi suç ortaklarının yüceltilmesine kayıtsız kalmamalı” ifadelerine yer verildi.

Rus diplomat, Avrupa Konseyi'ne bu bağlamda ‘blok yaklaşımlarına ve düşüncelerine rehin olmama’ ve çalışmalarında çifte standart kullanmadan, kıtanın tüm ülkelerinin çıkarlarına yaratıcı faaliyetlere öncelik verme’ çağrısında bulundu.

Lavrov daha önce Ukrayna yönetiminin, eğitim ve ulusal dil yasaları bazında ulusal azınlıkların dillerini toplum ve eğitim alanlarından çıkarmaya çalıştığına dikkat çekmişti.

Avrupa Konseyi’nden Rusya’ya örgüte üye oluşunun 25. yıldönümü dolayısıyla kutlama

Diğer yandan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Moskova’nın örgüte üye oluşunun 25. yıldönümü dolayısıyla Lavrov’a bir kutlama mektubu yolladı.

Rusya’nın örgüte üye olduğu tarihten bu yana ‘yaklaşık 70 anlaşma ve protokolü onayladığını’ hatırlatan Pejcinovic Buric, “Bunların arasında, bugün Avrupa'da insan haklarının temeli olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

‘İşkencenin ve insanlık dışı muamelenin önlenmesi, ulusal azınlıkların korunması, terörizmin bastırılması ve çocukların cinsel istismarının önlenmesi gibi ivedi konuları kapsayan’ diğer belgelerin de hatırlatıldığı mektupta, “Rusya Federasyonu da bu belgelere katıldığı için Rus vatandaşlarının hakları her zamankinden daha iyi korunuyor” denildi.

‘Diğer tüm Avrupa vatandaşları gibi Rusların da Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) itiraz etme hakkına sahip oldukları’ kaydedilen mektupta, “Avrupa Sözleşmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan içtihat hukuku, kıtamızdaki insan hakları standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynuyor. Mahkemenin kararları, ulusal makamlar tarafından eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulanmalı” ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme kararlarının Rusya’da uygulanmasının getirdiği olumlu değişiklikler arasında cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi, HIV pozitif yabancı vatandaşların otomatik olarak sınır dışı edilmesinin sona ermesi, mülkiyet haklarının korunması ve askeri personel için yeni yasal garantiler gibi maddeler yer aldığını belirten yetkili, Avrupa Konseyi’ne üye olan ülkelerin ‘sadece Avrupa standartlarına bağlı kalmaktan mesul olmayıp, aynı zamanda bunları entegre etmekten de sorumlu olduklarını’ vurguladı ve şöyle devam etti:

“Tüm Avrupa ailemizin içinde Rusya Federasyonu, ortak hukuk alanımızda insan haklarının, demokrasi ve hukuk üstünlüğünün karşılaştığı ivedi sorunların ele alınması amacıyla birlikte çalışan 47 ülkeden biri olarak hayati bir rol oynuyor.”

Rus parlamenterlerin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde ve Parlamenter Meclis’te bunu yapma ve Avrupa'nın, 830 milyondan fazla insanın yararına olumlu rota izlemesine yardımcı olma fırsatına sahip olduklarına dikkat çeken Pejcinovic Buric, Avrupa Konseyi’nin 1949’da kurulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Konsey o zamandan bu yana daha büyük birliğe dayalı barışı sağlamaya çabaladı. Rusya Federasyonu'nun 25 yıl önce örgüte katılması, bu arayışta uzun süredir beklenen bir adımdı.”