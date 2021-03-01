Mahkemeden Navalnıy’ın şartlı hapis cezasının gerçeğe dönüştürülmesi ile ilgili açıklama

Moskova Şehir Mahkemesi, Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın yolsuzluk davası kapsamında daha önce aldığı 3.5 yıl şartı hapis cezasının gerçeğe dönüştürülmesinin gerekçeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Mahkemenin temyiz kurulunun açıkladığı kararda, Navalnıy’ın yolsuzluk davası kapsamında daha önce aldığı 3.5 yıl şartı hapis cezasının gerçeğe dönüştürülmesinin gerekçeleri açıklandı.

Kararda, “Hükümlü, mahkeme tarafından kendisine verilen yükümlülükleri uzun süre yerine getirmedi, ilgili devlet kurumuna adli kontrol için sistematik olarak gitmedi, şartlı cezanın iptal edilebileceği konusunda defalarca uyarıldı, prosedür çerçevesinde devlet kurumuna bildirimde bulunmadan ikamet yerini değiştirdi, denetimden kaçtı ve bu nedenle aranan kişi ilan edildi” ifadelerine yer verildi.

Hükümlünün Almanya'da ayakta tedavi gördüğü sürenin adli kontrol müfettişliğine gitmemesi için geçerli neden olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, yine de bunun şartlı cezaya uyup uymadığını denetleyen müfettişe bilgi verme yükümlülüğünden muaf bırakmadığı kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Navalnıy’ın serbest bırakılması çağrısını yorumlayan mahkeme, hükümlünün hayati tehlikesi olduğuna ilişkin çıkarımlarının mesnetsiz olduğuna, bu tür açıklamaların ‘hükümlünün ve avukatlarının varsayımsal nitelikte olan kurguları’ olduğuna kanaat getirdi.

Kararda, “Savunmanın cezaevi ortamında hükümlünün yaşamı ve sağlığı ile ilgili endişelerin varlığına ilişkin iddiaları, herhangi bir objektif veriyle desteklenmiyor ve bu nedenle dikkate alınamaz” ifadeleri yer aldı.

Belgede ayrıca mahkemenin, AİHM’nin Rusya Federasyonu adli sistemi için üst makam olmadığı, Rus mahkemelerine bir takım ‘kesin talimatlar vermeye ve ulusal mahkemelerin faaliyetlerine müdahale etmeye hakkı bulunmadığı için’ AİHM’nin Navalnıy’ın derhal serbest bırakılması kararını dikkate alamayacağı vurgulandı.

Navalnıy’ın yolsuzluk davasından daha önce aldığı 3.5 yıl şartı hapis cezası mahkeme kararıyla gerçeğe dönüştürülmüştü. Cezanın bir yılını ev hapsinde geçirdiği için Navalnıy’ın cezaevinde geçireceği süre 2.5 yıl.

Navalnıy'ın bugün cezasının infaz edileceği, Moskova’nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir bölgesindeki bir ıslahevine nakledildiği açıklanmıştı.