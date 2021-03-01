Putin: Rusya’nın elindeki koronavirüs aşıları virüsün yeni türlerine karşı da etkili

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde üretilmiş olan koronavirüs aşılarının virüsün mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türlerine karşı da işe yaradığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde üretilmiş olan koronavirüs aşılarının virüsün mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türlerine karşı da işe yaradığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, “Testler gösteriyor ki söz konusu aşılarımız yeni türlere karşı da etkili” diye devam etti.