Rus Mir kartları, Apple Pay’de kullanılabilecek

Rusya ulusal ödeme sistemi NSPK'nın bankalara gönderdiği bir mektuba göre, Apple kullanıcıları kısa bir süre sonra Apple Wallet’larına (Apple Cüzdan) Mir kartlarını ekleyebilecek.

Mir kartları nisanda Apple Pay'de kabul edilmeye başlanacak.

Rusya Ulusal Ödemeler Kart Sistemi’nden bir yetkili, RBK sitesine yaptığı açıklamada, “Apple Pay’i müşterilerimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Detaylar daha sonra açıklanacak” ifadesini kullandı.

Apple Pay, 2016 yılında Rusya’da faaliyete geçirilmişti ancak Samsung Pay ve Mir ulusal ödeme sistemi tarafından geliştirilen Mir Pay’e eklenebilen Mir kartları için kullanılamıyordu. Mir Pay, Rusya için üretilen Android akıllı telefonlarında erişebilir durumda.

Ödeme sistemleri kullanıcılara banka kartlarını cep telefonlarına bağlayıp aldıkları hizmet veya ürünlerin ödemelerini buradan yapmalarını sağlıyor.

Rusya, 2020 yılında Apple Pay kullanıcı sayısı bakımından dünyada ABD’den sonra ikinci sıradaydı.