Ulyanov'dan WSJ haberlerine ilişkin açıklama: Nükleer görüşmelere katılmama kararı, İran'ın son sözü değil

İran yönetiminin ABD'yle doğrudan nükleer müzakereler yapmayı reddettiğine dair Wall Street Journal'da yer alan haberi yorumlayan Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, bunun Tahran'ın son sözü olmadığı öngörüsünde bulundu.

Wall Street Journal (WSJ), Batılı iki üst düzey diplomata dayandırdığı haberinde İran'ın nükleer anlaşma yapmayacağını ve doğrudan görüşmeleri reddettiğini yazmıştı.

Twitter hesabından WSJ haberine ilişkin bir açıklama yaşan Ulyanov, "Bence bu İran'ın son sözü değil. Gayri resmi görüşmelere katılmayı reddetme kararı, İran Dışişleri'ne göre bazı ülkelerin hantal tutum sergilemelerinin sonucu" dedi.

Ulyanov, bu konuyla birçok hususun bugün başlayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı İran'ın nükleer dosyasının nasıl ele alınacağına bağlı olduğunu ifade etti.

I think this is not the final say of #Iran. The refusal to participate in informal consultations was caused by clumsy positions of some states, according to the Iranian MFA. A lot depends on how the Iranian nuclear dossier is handled at the #IAEA BoG session which starts today. https://t.co/31F3UbD5u2 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 28, 2021

​Rusya'nın ABD ve İran'ı Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) da denen 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasına dönüşle ilgili eylemleri koordine etme çağrısı yaptığını anlatan Ulyanov, tarafların ilk adımı hangi tarafın atacağı konusundaki söylemlerden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Ulyanov, "Bu aşamada JCPOA'daki partnerlerimizi ve UAEA'daki diğer yöneticileri itidal sergilemeye ve müzakereler yoluyla kısa süre içinde JCPOA'yı yeniden tümüyle uygulamaya koyma perspektiflerini bozabilecek sorumsuzca adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" dedi.

Rus diplomat, konuyla ilgili çıkmazın ortadan kaldırılması için anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu açıklayan ABD de dahil JCPOA'daki tüm tarafların aynı gemide olduklarını bir kez daha doğrulaması gerektiğini vurguladı.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

20 Ocak'ta Donald Trump'tan görevi devralan Joe Biden'ın anlaşmaya dönmeye hazır olduğu belirtilmişti.