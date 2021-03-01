AB daimi temsilcileri, Navalnıy'la ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı: Rus Dışişleri 'Yanıt vereceğiz' dedi

AB ülkelerinin daimi temsilcileri, Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın tutuklanmasında dahli olan Rusya vatandaşlarına karşı yaptırımları belirlemeye başladı. Rus dışişlerinden hukukdışı olan bu yaptırımlara yanıt verileceği açıklaması geldi.

Sputnik’e konuşan bir kaynak, AB’nin Navalnıy’ın tutukluluğu nedeniyle uygulamak istediği yaptırımlarla ilgili “Evet, yazılı prosedür yeni başladı” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların hedefi olacak isimlerin bu hafta belli olması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya’nın Navalnıy’la ilgili yeni yaptırımlara yanıt vereceklerini belirtti. Gruşko, ‘hukukdışı’ olarak nitelendirdiği bu yaptırımlara karşı ne gibi adımlar atılacağı hakkında bir bilgi vermedi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya vatandaşlarına karşı kısıtlayıcı tedbirler alınması yönünde 22 Şubat’ta karar almıştı.