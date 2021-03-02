Biden’in Kırım ile ilgili açıklamalarına Kremlin’den yorum

ABD Başkanı Biden’in ABD’nin Kırım'ın ‘sözde ilhakını asla tanımayacağı’ şeklindeki açıklamasını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, böyle bir şeyin zaten olmadığını, yeniden birleşme konusunda yasal bir karar olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden’in Washington’un Kırım'ın ‘sözde ilhakını asla tanımayacağı’ şeklindeki açıklamasını yorumladı.

İlgili soruyu yanıtlayan Peskov, “Anladığınız üzere Kırım'ın ilhakını tanımak gerçekten de imkansız. Hiç kimse Kırım'ın ilhakından bahsetmiyor. Çünkü Kırım'ın ilhakı diye bir şey yoktu. Kırım Rusya ile yeniden birleşti ve bu, uluslararası hukukun tüm normlarına yeterince titiz bir şekilde uyularak gerçekleşti” diye konuştu.

Yeniden birleşmenin ‘o zaman Ukrayna’nın parçası olan Kırım’ın statüsüne göre’ Kırım yasama organının aldığı bir kararın sonucu olduğunu hatırlatan Peskov, “Bu konuda kesinlikle net ve kusursuz bir dizi yasal işlem yapıldı. Bu nedenle herhangi bir ilhak olmadı ve onu tanımaya da gerek yok. Sadece Kırım’ın Rusya ile yeniden birleştiği gerçeği ve Kırım’ın çok şükür ki yeterince uzun süredir Rusya Federasyonu’nun bir bölgesi statüsünde olduğu gerçeği kabul edilmeli” ifadelerini kullandı.

Biden, daha önce Kırım’ın Ukrayna olduğunu, ABD’nin yarımadanın şu anki statüsünü asla tanımayacağını ve Rusya’nın ‘saldırgan eylemlerine’ karşı Ukrayna’nın yanında olacağını açıklamıştı.

Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı. Ukrayna, halen Kırım'ı 'Rusya işgali altındaki' kendi toprakları olarak görüyor.

Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını’ belirtmişti.