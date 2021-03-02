Rusya: Sosyal ağların engellenmesi konusunda Türkiye, Çin ve Avustralya’nın deneyimlerini inceliyoruz

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, yabancı sosyal ağlar ve buralardaki belirli içeriklerin engellenmesi konusunda Çin, Türkiye ve Avustralya’nın deneyimlerini incelediklerini söyledi.

Sputnik’e konuşan Matvienko, “Elbette diğer ülkelerin, Çin’in, Türkiye’nin deneyimlerini inceliyor, Avustralya’da neler olduğunu takip ediyoruz. Runet (Rusya'nın ülkede oluşturmaya hazırlandığı bağımsız yeni internet ağı) aktif biçimde gelişiyor, küresel ağın büyüyen bir parçası haline geliyor” dedi.

Matvienko, yabancı sosyal ağları engellemenin ‘Rusya’nın yolu’ olmadığını ifade etti.

Matvienko, “Bu bizim yolumuz değil. Tüm sınır boyunca ‘elektronik bir duvar’ öremeyiz, vatandaşları gerekli miktardaki bilgiye ulaşma fırsatlarından mahrum bırakamayız. Bunun gerçekçi olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.