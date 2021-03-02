Golikova: Rusya’da Kovid-19’a karşı kolektif bağışıklık ağustosta oluşabilir

Rus basınına konuşan Golikova, “Eğer aşılama şu anki gibi, aynı tempoda devam eder, aşılama noktalarının sayısı şu anki gibi kalırsa, ülke olarak Ağustos 2021’de kolektif bağışıklığa ulaşırız. Bu tarih değişebilir, daha erkene de çekilebilir, ancak büyük ihtimalle böyle olacak. Bu özellikle aşılama temposuna bağlı” dedi.

Golikova, şu anda ülkede kolektif bağışıklık olamayacağını, bu nedenle tedbirlere uyulması gerektiğini ekledi.

Rusya’da 18 Ocak’tan beri kitlesel aşılama devam ediyor.