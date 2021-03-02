Putin, en uzun yaşayan Sovyet lider Gorbaçov'un doğum gününü kutladı

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'u 90. doğum günü nedeniyle tebrik eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet liderin ulusal ve küresel tarihte önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Vladimir Putin, Gorbaçov'un 90. doğum günü vesilesiyle Kremlin'in resmi internet sitesinden bir tebrik mesajı yayınladı.

Former Soviet leader Mikhail Gorbachev reaches the grand old age of 90 today. He remains a divisive figure in Russia. But is still remembered fondly in the West. Despite his support for much of Vladimir Putin's foreign policy. Including his policy towards Crimea. pic.twitter.com/k52dtQCZTH — Bryan MacDonald (@27khv) March 2, 2021

​Rusya lideri, "Siz, haklı olarak, ulusal ve küresel tarihin seyri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan parlak, sıra dışı insanlar, günümüzün önde gelen devlet adamları arasında yer alıyorsunuz. Büyük meslek ve hayat tecrübesinin, enerjinin ve yaratıcı potansiyelin bugün popüler toplumsal çalışmalara, eğitim çalışmalarına aktif olarak katılmanıza, uluslararası insani projelerin uygulanmasına önem vermenize yardımcı olması sevinç verici" ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda Putin, Gorbaçov'a sağlık temennilerini ve en iyi dileklerini iletti.

Gorbaçov kimdir?

1931 yılında Kuzey Kafkasya'daki Stavropol Bölgesi'nde doğan Gorbaçov, 90 yaşına girerek 'en uzun yaşayan Sovyet lider' unvanına sahip oldu.

Gorbaçov, Sovyet siyaset ve ekonomi sisteminde yaptığı ve 'perestroyka' olarak bilinen reformlar ve konuşma ve basın özgürlüğünü genişlettiği, 'glasnost' olarak adlandırılan politikalarla adından sıkça söz ettirdi.

Sovyet lider, yurt dışında SSCB'nin Afganistan'daki savaştan çekilmesine ve Soğuk Savaş'ın sonlandırılmasına yönelik çabalarıyla hatırlanıyor.