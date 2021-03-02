Rusya’da günlük koronavirüs vakalarının sayısı 5 ay sonra ilk defa 11 binin altına indi

Rusya’da günlük vaka sayısı artışı, geçen senenin ekim ayından beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede son bir gün içinde 10 bin 565 yeni koronavirüs vakası görüldü.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamalarına göre ülkede son bir gün içinde 10 bin 565 yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu, 10 bin 499 yeni vakanın tespit edildiği 4 Ekim 2020’den sonra görülmüş en düşük günlük vaka sayısı artışı.

Ülkede günlük vaka sayıları Ekim 2020’den bu yana 11 binin altına inmemişti. Ancak yeni vaka sayılarında ocak ayından beri düşüş izleniyor. Sekizinci gündür üst üste 12 binin altında yeni vaka görülüyor.

Bunun yanında ülkede son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle 441 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Toplam can kaybı 86 bin 896’ya yükseldi.

Ülkede şimdiye dek saptanmış toplam vaka sayısı ise 4 milyon 268 bin 215.

Rusya’da koronavirüse karşı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam ediyor. Risk gruplarına verilen aşı olma önceliğinin sona ermesini tabiken şu an isteyen herkes belirlenen kliniklerde ücretsiz olarak aşı olabiliyor.

Aşı programında ağırlıklı olarak ülkenin tescil edilmiş ilk aşısı olan Sputnik V kullanılıyor. Daha sonra mart ayında programa, Epivakkorona ve Kovivak isimli Rus koronavirüs aşıları da eklenecek.

Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.