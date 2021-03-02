Lavrov'dan ABD'nin olası Navalnıy yaptırımları hakkında açıklama: Karşılıklılık ilkesine göre yanıt vereceğiz

Moskova'da Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov'la bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'nin Rus aktivist Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle uygulaması muhtemel yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Aynı şekilde karşılık vereceğiz. Hiç kimse, diplomasi kurallarından biri olan karşılıklılık ilkesini iptal etmedi. Dürüst olmak gerekirse, yorumlanacak bir şey yok. ABD'li meslektaşlarımızın ve onları örnek alan AB yetkililerinin neredeyse her zaman gerekçe olmadan başvurdukları gayri meşru, tek taraflı yaptırımlara bakışımızı birçok kez dile getirdik" dedi.

ABD'nin Navalnıy'ın zehirlendiğine dair iddialarını bir şekilde gerekçelendirmek için sunacağı bir şeyi olmadığı ve Rus aktivisti tedavi edenlerin olayın iç yüzünün anlaşılmasını sağlayacak bulguları bilinçli olarak gizlediğini kaydeden Lavrov, Batılı ülkelerin işbirliği yapmak yerine cezalandırmayı tercih ettiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı, bunlara mutlaka yanıt vereceklerini ekledi.

Peskov: Yaptırım politikası amaçlarına ulaşamaz

ABD'nin olası yaptırımlarıyla ilgili bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Yaptırımları uygulayanlara kısıtlama politikasına devam etmenin etkisi üzerine düşünme çağrısı yapan Peskov, henüz uygulanmamış yaptırımları konuşmanın uygun olmayacağını belirtti.

Rusya'nın her halükarda ulusal çıkarlarını gözeteceğini vurgulayan Peskov, "Uluslararası işlerin yürütülmesinde kısıtlamalara olan bağımlılığını sürdürenlerin bu politikayla amaçlarına ulaşıp ulaşamayacaklarını düşünme vakti geldi. Yanıtı çok açık; bu politika amaçlarına ulaşamaz" ifadelerini kullandı.