Rusya Komünist Partisi bu ay iki sokak eylemi hazırlıyor

Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin (KPRF), 5 ve 20 Mart olmak üzere bu ay içinde Rusya’nın tamamını kapsayabilecek iki sokak eylemi hazırladığı bildirildi.

KPRF Merkez Komitesi Başkanı ve Duma Vekili Vladimir Kaşin, Otkrıtıye Media sitesine demecinde partinin 5 ve 20 Mart olmak üzere bu ay içinde Rusya’nın tamamını ve eski Sovyet cumhuriyetlerini kapsayabilecek iki sokak eylemi hazırladığı belirtti.

Kaşin’in aktardıklarına göre KPRF, Josef Stalin’in ölümünün yıl dönümü olan 5 Mart’ta eski Sovyet liderin Kremlin duvarının yanındaki mezarına, ayrıca Sovyet devrimci lider Vladimir Lenin’in mozolesine çiçek bırakacak.

20 Mart’taki eylem ise Sovyetler Birliği'nin korunması için yapılan referandumun 30. yıl dönümü anısına düzenlenecek.

KPRF daha önce Vatan Savunucuları Günü olan 23 Şubat’ta mitingler yapmayı planlamıştı, ancak yetkililer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında eylemlere izin vermemişti.

Bunun üzerine parti temsilcileri önce izinsiz gösteri düzenleme sözü vermiş, fakat daha sonra Kremlin duvarının yanındaki Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bırakmakla yetinmişti.