Putin, ülkesinin kömür endüstrisi yetkililerinden 'donan' Teksas'taki durumu göz önünde bulundurmalarını istedi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin kömür endüstrisinin gelişimiyle ilgili bir toplantıda soğuk havalar nedeniyle facianın yaşandığı ABD'nin Teksas eyaletiyle ilgili durumun dikkate alınarak olası tüm senaryoların öngörülmesini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kömür endüstrisi yetkilileriyle gerçekleştirdiği video konferansta geleceğe dönük küresel kömür pazarının gelişimini ele alarak, bununla ilgili farklı tahminler olduğunu, özellikle de küresel yakıt ve enerji sektöründeki teknolojik değişiklikler ve aktif alternatif yakıt kullanımı nedeniyle 'önemli pazar daralmasının' söz konusu olduğunu kaydetti.

Teksas'ta donup eyaleti ısı ve enerjiden yoksun bırakan yel değirmenlerinin çözülmesi için kullanılan yöntemlerin çevre dostu olmadığına dikkat çeken Putin, şöyle konuştu:

"Bunun da nasıl olduğunu biliyoruz, soğuklar bastığında Teksas dondu. Yel değirmenlerinin çözülerek yeniden çalıştırılması için kullanılan yöntemler hiç te ‘çevre dostu’ değildi. Belki bu da bir takım revizyonlara neden olur."

Путин не хочет Техаса в России pic.twitter.com/sCxw5J4ead — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 2, 2021

‘Küresel konjonktürün bozulması nedeniyle küresel kömür talebinde azalma olsa dahi' Rusya'nın kömür madenciliğinin yapıldığı bölgelerinin emin bir şekilde gelişmesini sağlamak için olası tüm senaryoların dikkatlice incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Putin, şöyle devam etti:

"Ve elbette bu kaynak gerçek anlamda insanların refahını iyileştirmek, yaşam için modern, rahat bir ortam yaratmak için çalışmalı."