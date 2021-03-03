Rus senatör Kosaçev: Rusya, AB ve ABD’nin yeni yaptırımlarını karşılıksız bırakmayacak

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın AB ve ABD'nin Rus aktivist Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle uygulayacağı yaptırımları karşılıksız bırakmayacağını söyledi.

Sputnik’e konuşan Kosaçev, “AB ve ABD'nin almış olduğu karar, olanlara ilişkin kendi ‘tek doğru’ versiyonuna dayanak oluşturmak amacıyla araştırılmamış bir duruma ‘kanıt’ üreten klasik bir hiledir. ‘Suçlu’ tanımlanmadan, masumiyet karinesi ilkesi dikkate alınmadan keyfi olarak belirleniyor” dedi.

Rusya’da çok yönlü bir soruşturma yürütülmeden gerçeklerin ortaya çıkarılmasının mümkün olmadığına vurgu yapan Kosaçev, “AB’nin hakikatın ortaya çıkarılması gibi bir amacı olsaydı, kendi üyeleri olan Almanya, Fransa ve İsveç’ten kanıt veri tabanının şeffaflığını sağlama talebinde bulunurdu. Ancak bu yapılmadı” ifadesini kullandı.

Mevcut durumun AB ve ABD tarafından Rus yönetimini karalamak için bir bahane olarak kullanıldığını ve bunun uluslararası ilişkilerde kabul edilemez bir yöntem olduğunu kaydeden Kosaçev, “Şüphesiz bunun Rusya tarafından verilecek bir yanıtı olacaktır. Nasıl bir yanıt olacağını Rus yönetimi belirleyecektir” diye konuştu.

AB ilk kez insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni küresel program kapsamında, Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması nedeniyle dört Rus vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı.

AB’nin yayınladığı yaptırım listesinde, Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov bulunuyor.