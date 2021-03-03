Rusya Dışişleri'nden ABD'ye 'yaptırım' tepkisi: Ateşle oynamayın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy ile ilgili aldığı yaptırım kararını 'saçmalığın zaferi' olarak nitelendirerek karşılığın asimetrik olabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile düet içinde 'Moskova'yı cezalandırma' amacıyla yeni yaptırım kararı duyurarak Rusya'ya yönelik düşmanca saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yazıı açıklamaya göre Zaharova, "Kendi iç sorunlarında karışıklık yaşayan Beyaz Saray yeniden dış düşman imajını geliştirmeye çalışıyor. Mantık ve anlamdan yoksun olan ve onsuzda Washington tarafından tam donma noktasına getirilen ikili ilişkileri daha da fazla bozan bu Amerikan politikası hakkında defalarca yorum yaptık" dedi.

"Yaptırımların nedeni olarak Navalnıy'ın 'savaş amaçlı kimyasallarla' zehirlendiği iddiasıyla ilgili kasıtlı biçimde düzenlenen provokasyon ilan edildiğinde saçmalık galip gelmiş oluyor" değerlendirmesinde bulunan sözcü, şöyle devam etti:

"Tüm bunlar, sadece iç işlerimize açık müdahaleyi sürdürmek için bir bahane. Buna katlanmak niyetinde değiliz. Karşılıklılık ilkesine göre tepki vereceğiz, simetrik olmayabilir. Amerikan idaresi, zamanın çoktan değiştiğinin ve modern jeopolitik realitede dikte etme girişimlerinin, bundan vazgeçemeyenler için ters etki yarattığının farkında olmayabilir. ABD, yeni bir çatışma turunun içine girmek yerine, örneğin Rusya'nın 2017'den beri sahip olmadığı kimyasal silah imhasıyla ilgili yükümlülüklerini dürüst biçimde yerine getirmeye çalışmalı."

© AFP 2021 / JOEL SAGET AB daimi temsilcileri, Navalnıy'la ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı: Rus Dışişleri 'Yanıt vereceğiz' dedi yorumunu yapan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımlar veya başka bir baskı yoluyla Rusya'ya bir şeyler dayatma girişimleri geçmişte başarısız oldu, şimdi de başarısız olacak. ABD, makul bir temelde eşit bir diyaloğa hazır değilse, bu onların seçimi. Amerikan 'yaptırım önyargıları' ne olursa olsun, her türlü saldırganlığa karşı koyarak ulusal çıkarlarımızı tutarlı ve kararlı şekilde savunmaya devam edeceğiz. Mevkidaşlarımızı ateşle onamamaya çağırıyoruz. Silah kontrolü ve silahların yayılmasını önleme alanındaki uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin seri ihlalcisi olan Washington, tanımı gereği başkalarına 'ders verme' gibi bir manevi hakka sahip değil."