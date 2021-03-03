Noviçok'un geliştiricisi: ABD'nin Navalnıy'ın zehirlendiğine dair iddiası 'tam bir yalan'

'Noviçok' adlı sinir gazının geliştiricilerinden bir olan Leonid Rink, ABD yönetiminin Rus istihbarat servisi FSB'nin Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi olayına karıştığı iddiasının 'tam bir yalan' olduğunu, mevcut verilere göre, söz konusu madde ile zehirlendiğine dair hiçbir bulgunun olmadığını söyledi.

Rink, ABD'nin elinde de Noviçok formülünün bulunduğunu belirterek, "Herkeste var" dedi.

Rink ayrıca, Navalnıy’ın analiz verileri ve mevcut video görüntülerine göre, bu özel maddeyle zehirlendiğine dair hiçbir belirtinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Daha önce, ABD istihbarat servisleri, FSB'yi Navalnıy'ın zehirlenmesi olayına karıştığını iddia etmişti. ABD yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'yüksek derecede güvenle' böyle bir sonuca varıldığı belirtilmişti.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak destekçileri, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından blog yazarının Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuş, 17 Ocak'ta Rusya'ya dönmüştü.