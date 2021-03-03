Rus Senatör Cabarov: Rusya, ABD’nin yaptırımlarına sert karşılık vermeli

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı, Eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) Generali Vladimir Cabarov, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya, ABD’nin yaptırımlarına sert karşılık vermeli. Washington, izin verilen tüm sınırları aştı artık. Sanki onlar için artık bahanenin ne olduğu önemli değil, yeter ki yaptırım uygulansın” ifadesini kullandı.

Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği iddiasıyla ilgili FSB’ye yöneltilen suçlamaları değerlendiren Cabarov, “FSB’yi neden cezalandırıyorsunuz? Mahkeme kararı yok, soruşturma yok. Navalnıy, Almanya’ya transferinin ikinci gününde artık hastane koridorlarında dolaşıyordu, bir hafta sonra da Berlin’i geziyordu. Sonra bize güya Noviçok ile zehirlendiğini söylüyorlar” diye konuştu.

Rusya’ya yöneltilen suçlamaların kimyasal ve biyolojik silah üretimiyle ilgili olmasından dolayı şaşkınlığını dile getiren Cabarov, “ABD’den farklı olarak Rusya tüm kimyasal silah stoklarını imha etti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü de bunu teyit etti. Üstelik Amerikalıların biyolojik silahtan ne kastettiği de anlaşılmıyor” diye ekledi.

Biden idaresinin, yaptırım konusunda selefine “taş çıkartacağı” tahmininde bulunan Rus Senatör, Trump’ın politikaya dönmesinin Biden’i endişelendirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Trump, yeni parti kurmayacağını, tekrar Cumhuriyetçilerin adayı olacağını açıkladı, bu da onun 2024 seçimlerini kazanma şansını artırıyor. Bu yüzden mevcut Beyaz Saray idaresi, dikkatleri “dış tehditlere”, Rusya’ya yaptırımlara çekmeye çalışacak”.