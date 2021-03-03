Nikaragua, Sputnik V ile aşılamaya başladı

Nikaragua’nın başkenti Managua’da Rus Sputnik V aşısı ile halkın aşılanmasına başlandı. İlk aşılanan kronik böbrek yetmezliği ve hipertansiyonu bulunan 62 yaşında bir kişi oldu.

La Prensa gazetesinin aktardığına göre, Sputnik V ile aşılamanın başlandığı Nikaragua’da, aşı ilk olarak 62 yaşında kronik böbrek yetmezliği ve hipertansiyonu bulunan bir hastaya yapıldı.

Aşılama süresince öncelik kronik hastalıkları bulunan kişilere verilecek.

Nikaragua Sputnik V aşısını 3 Şubat’ta tescil etmişti. Ülkeye ilk sevkiyat 25 Şubat’ta yapılmıştı. Sputnik V aşısı şimdiye kadar 30’dan fazla ülkede tescillendi.