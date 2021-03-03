Peskov: ABD ve AB'nin Navalnıy yaptırımları içişlerine müdahale anlamına geliyor, kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve AB'nin Rus aktivist Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kabul edilemez olduğunu ve içişlerine müdahale niteliği taşıdığını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, Nalavnıy'a yönelik zehirleme iddiaları ve Rus aktivistin tutuklanması nedeniyle ABD ve AB'nin dün uygulamaya koyduğu yaptırımlara tepki gösterdi.

'ABD'lilerin kanıtları varsa, bunları paylaşmalılar'

Kremlin Sözcüsü, "Bu türden her türlü kısıtlamaları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Zira yaptırımlar, bunlar olmadan da acınacak halde bulunan ilişkilere ciddi şekilde zarar veriyor. Yani Rusya'nın ABD ve AB ile olan ilişkilerine. Bu yaptırımlar, Rusya'nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların gerekçesi olarak 'Berlinli hasta' olarak tanımladığı Navalnıy'la ilgili vakanın gösterildiğini kaydeden Peskov, "Ancak ABD'li meslektaşlarımız, büyük bir ihtimalle bir zehirleme olduğunu ve bunun arkasında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bulunduğunu iddia ediyorlar. Bu rahatsızlık verici. Eğer ABD'liler somut kanıtlara sahiplerse, durumun açıklığa kavuşturulması için bu kanıtları paylaşmalı" diye konuştu.

'Rusya'nın çıkarlarına en uygun şekilde yanıt verilecek'

Peskov, Moskova'nın ABD ve AB'nin yeni yaptırımlarına karşı cevabi önlemler hazırlayacağını belirtti ve şöyle devam etti:

"Yaptırımları kararlaştıracağız, ilgili kurumlar ülke yönetimine önerilerini sunacak, bunlar onaylanacak ve ardından açıklanarak bu olaydaki rakiplerimize bildirilecek. Bu kısıtlamalara verilecek yanıt, Rusya'nın çıkarlarına en uygun şekilde belirlenecek."