'Türkiye modeli otel sistemi' Rusya’da teşvik edilecek: Rosturizm standartları belirleyecek

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), özellikle de Türkiye’de olmak üzere, Rus turistlerin yurtdışındaki deniz tatilleri sırasında tercih ettikleri ‘her şey dahil’ sistemi ile Rusya’da konaklama hizmeti sunulmasına yönelik standartlar belirleyecek.

Rosturizm’den Rus basınına yapılan açıklamada, “Her şey dahil sisteminin uzun zamandır dünyada, deniz tatili yapılan bölgelerde, özellikle de Rus turistler arasında kendini gösterdiğini düşünüyoruz. Bu yönde teklifleri artık Krasnodar bölgesinde, Kırım’da ve hatta Moskova bölgesinde de görebilmek mümkün” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Rusya’daki oteller için ‘her şey dahil’ sistemi ile çalışmaya yönelik belli başlı standartlar mevcut değil. Bir otelde günde beş kez yemek sunulurken, bir diğerinde gün içinde 24 saat yemek bulunabiliyor. Bazı oteller ise yemeklerde yetişkinler ve çocuklar için servis ve başka hizmetlerin yanı sıra alkollü içki de bulundurabiliyor.

Rosturizm, bu durumu çözüme kavuşturmak için otellerin mevcut sınıflandırmalarına ilişkin kurallarda uygun değişiklikleri yapmayı planlıyor. Turistlerin, sunulan ürün kalitesini daha iyi anlamaları için ‘her şey dahil’, ‘ultra her şey dahil’ gibi ifadelerle otellere yönelik kategoriler belirlemeyi hedefliyor. Böylelikle Rusya’da ‘her şey dahil’ sistemi ile çalışan otellerin, özellikle de aile olarak seyahat eden turistler arasında daha popüler hale geleceğine inanılıyor.

Kommersant’ın haberine göre, Rosturizm’e ‘her şey dahil’ sistemi için standartlar belirlenmesi talimatı, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko tarafından verildi.