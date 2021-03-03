Rusya’nın başkenti Moskova’da 6 alışveriş merkezinde daha aşı noktaları açılacak

Moskova Belediye Başkanı Anastasiya Rakova, “Önümüzdeki 3 hafta içinde 6 alışveriş merkezinde daha aşılama başlayacak” ifadelerini kullandı.

Rusya’da 18 Ocak’ta başlayan kitlesel aşılama ücretsiz olarak devam ediyor.

Düşüş sürüyor: 10 bin 535 yeni vaka

Diğer yandan ülkedeki vaka sayılarındaki düşüş de devam ediyor. Gün içinde 10 bin 535 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 278 bin 750’ye çıktı.

Son 24 saatte 452 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 694 kişi iyileşti.

Bugüne kadar meydana gelen can kaybı 87 bin 348’e, iyileşen kişi sayısı ise 3 milyon 853 bin 734’e yükseldi.