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    Rus turist, Türkiye, güneşlenme, şezlong

    Türkiye bu yıl da Rus turistlerin favori tatil destinasyonu oldu

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    Rusya
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    Sputnik Türkiye
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    Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında kış sezonunda tüm yurt dışı destinasyonlar arasından en çok Türkiye'de tatil yapmayı seçtiğini belirtti.

    Rus turistlerin Kovid-19 salgını ortamında kış sezonunda tüm yurt dışı destinasyonlar arasından en çok Türkiye'de tatil yapmayı tercih ettiklerini söyleyen Lomidze, bu yılın başlarında da başta Türkiye olmak üzere Tanzanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Maldivler, Küba ve Sırbistan’ın en çok seçilen destinasyonlar olduğunu ifade etti.

    Aynı zamanda, Maldivler'e turist akışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'dan fazla artış gösterirken, Küba'yı tercih edenlerin sayısında ise ülkeye giriş için uygulanan katı kurallar nedeniyle turist sayısındaki artış düşük kaldı.

    Ruslar 8 Mart’ta tatil için tercih ettikleri destinasyonlar ülke içi Soçi, yurt dışı olarak ise Türkiye oldu

    Rus tur operatörlerinin aktardığı üzere 8 Mart için satılan turlarda en popüler destinasyonun Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan Soçi kenti, yurt dışı destinasyonların arasında en tercih edilen ülke ise Türkiye oldu.

    Tur operatörü TUI Rusya’nın ifade ettiği üzere Türkiye’ye tur satışları, tüm satışların yüzde 51’ini oluşturuyor. Çoğunlukla turistler Antalya’yı tercih ediyor, ancak İstanbul rezervasyonları da az değil. Tur operatörünün müşterilerinin yüzde 32'si ise Rusya veya Abhazya'da tatil yapmayı seçti, yüzde 10’u BAE'de tatil yapacakken yüzde 1’i Maldivler’e, yüzde 5'lik bir kısım ise diğer ülkelere uçacak.

    Inturist şirketinin favorisi ise, bayramda yapılan satışların yüzde 55’ini oluşturan yurt içi destinasyonlar.

    Anex Tour’un müşterileri ise kısa tatil için yurt içi turları seçerken, 8 Mat’ın da dahil olduğu daha uzun tatil için başta Türkiye olmak üzere yurt dışı destinasyonlarını tercih etti. Her iki operatör de yurt içinde en tercih edilen kentin Soçi, yurt dışı ülkeleri ise Türkiye’nin yanı sıra Küba, BAE, Zanzibar, Maldivler ve Sırbistan oldu.

    TUİ Rusya’nın verdiği bilgiye göre Ruslar, Soçi’nin yanı sıra charter seferlerinin başlatıldığı Baykal’ı, ayrıca Şeregeş kayak merkezini, Kavminvodi, Kaliningrad ve Kazan’ı seçti.

    Inturist’in müşterileri ise en çok Kırım’a, ayrıca müze ve tiyatroların açık olduğu St. Petersburg’a ve Moskova’ya ilgi gösterdiklerini açıkladı.

    Tur operatörü Alean’a göre Soçi, Kırım ve Kavminvodi talebinin geçen yılın aynı dönemine göre 1.5-2 kat arttı.

    Şirketin basın dairesi, “Bu ilgi her şeyden önce kısıtlamaların kalkmasından ve 8 Mart olmasından kaynaklanıyor, zira gezi turlarını en çok tercih eden kadınlar oldu. Ertelenmiş talep St. Petersburg’u, Kaliningrad’ı olumlu etkiledi” açıklamasında bulundu.

    Koronavirüs salgını öncesi 8 Mart’ta tur taleplerinin, seçeneklerin daha fazla olmasından dolayı daha yüksek olduğunu aktaran operatörler, ancak daha yüksek fiyatlara rağmen bu yılki canlanma dinamiklerinin geçen yılkine benzer olduğu vurguladı.

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    Etiketler:
    Küba, Maldivler, Rus turist, Turistler, Turist, Rusya, Türkiye
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