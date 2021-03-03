Üç ülke daha Rus Sputnik V aşısını tescil etti

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Angola, Cibuti ve Kongo'da tescil edildiğini duyurdu.

RDIF'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sputnik V'ye Angola, Kongo ve Cibuti'de kullanım onayı verildi" dendi.

#RDIF announces the approval of the Russian @sputnikvaccine against coronavirus by regulatory authorities of the Republic of #Angola, the Republic of the #Congo and the Republic of #Djibouti. pic.twitter.com/tOpfUTrHQ5 — RDIF (@rdif_press) March 3, 2021

​Angola, Kongo ve Cibuti'yle birlikte Rus koronavirüs aşısının tescil edildiği ülke sayısı 42'ye ulaştı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede, Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.