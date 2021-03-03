Putin'den çocukların izinsiz protestolara karıştırılması ile mücadeleyi yoğunlaştırma çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocuklara izinsiz mitinglere katılmak için yapılan çağrılarla yasaların çiğnendiğine dikkat çekerek, İçişleri Bakanlığı'na diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte bunu yapan kişileri internette daha aktif bir şekilde arama çağrısında bulundu.

"Diğer departmanlardan meslektaşlarla birlikte, küçükleri yasadışı eylemlere dahil etmeye çalışanları internette daha aktif bir şekilde tespit etmek için internet alanı izlenmeli. Bu arada, reşit olmayanların yasadışı izinsiz sokak eylemlerine dahil edilmeye çalışılması elbette yasayı çiğnemektir ve buna yasaya uygun olarak yanıt verilmesi gerekiyor" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki hepimiz, internetin ne olduğunu ve çocuk pornografisi, fuhuş gibi kesinlikle kabul edilemez içerikleri yaymak, reşit olmayanları intihara sürüklemek için nasıl kullanıldığını biliyoruz. Ancak, kim ve hangi bahaneyle olursa olsun, kendi bencil 'sansarca' hedeflerine ulaşmak için çocukları soğukkanlılıkla kullanmaya çalışıyorsa, bu çocukların bizim çocuklarımız olduğunu asla unutmamalıyız, yaşamları ve sağlıkları için ek tehditler yaratmayacak şekilde çalışmalıyız. Siz zaten bunu yapıyorsunuz ve bu emeğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bunu asla unutmamanızı rica ediyorum."